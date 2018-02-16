В Мордовии цыганка украла у 60-летней женщины 130 тысяч рублей и украшения

Жительница Торбеевского района Мордовии обратилась в полицию с заявлением о краже. По словам 60-летней дамы, из ее дома исчезли 130 тысяч рублей и драгоценности.

В пресс-службе МВД по РМ сообщают, что вскоре была задержана 24-летняя цыганка, которая призналась в краже. По словам девушки, она "зарабатывала" на жизнь попрошайничеством в районном центре. В итоге она смогла пробраться в дом к пострадавшей, когда та выехала за пределы района. Ключ от квартиры воровка нашла на придомовой территории.

В помещении цыганка увидела шкатулку, из которой забрала две пары золотых сережек и золотой браслет, а из платяного шкафа украла деньги.

Воровке грозит до шести лет лишения свободы.

Источник: 13.мвд.рф