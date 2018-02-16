Мордовская лыжница Анастасия Седова заняла 8-е место в гонке свободным стилем на ОИ

Мордовская лыжница Анастасия Седова заняла 8-е место в гонке на 10 км свободным стилем с раздельным стартом на Олимпиаде в Пхенчхане. От победительницы, норвежки Рангхильд Хаги, 22-летняя Настя отстала на 1 минуту и 7 секунд.

Другие россиянки выступили менее удачно. Анна Нечаевская, представляющая Татарстан, заняла 10-е место, а Алиса Жамбалова (Бурятия) – 17-е.

17 февраля Анастасия Седова в рамках ОИ-2018 в составе сборной России примет участие в эстафете 4х5 км.

Напомним, что российские атлеты выступают на Олимпиаде в Пхенчхане в нейтральном статусе по решению МОК.