Чемпионат России по фигурному катанию - 2019 в Саранске должен пройти в Универсальном зале

В 2019 году в Саранске пройдет чемпионат России по фигурному катанию. Его хотят провести на базе Универсального зала, который будет вмещать 7500 человек. Об этом сообщил министр спорта и физической культуры Мордовии Владимир Киреев.

"Объект будет завершен в этом году. В остальном инфраструктура готова - у нас открыты и аэропорт, и новые гостиницы", - приводит слова Киреева ТАСС.

Добавим, что Универсальный зал расположен на Площади Тысячелетия в столице Мордовии.

Напомним, ранее в Саранске завершилось первенство России по фигурному катанию среди юниоров.