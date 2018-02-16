Крушение Ан-148 в Подмосковье: мать погибшей уроженки Мордовии отправится на место трагедии

Мать уроженки Рузаевки Елены Давыдовой, которая погибла в авиакатастрофе в Подмосковье, намерена в ближайшее время побывать на месте трагедии. В понедельник, 19 февраля, исполнится 9 дней со дня страшной трагедии, в результате которой погибла не только Давыдова, но и еще 70 человек. Не исключено, что поездка матери Елены будет приурочена к этой дате.

Знакомые семьи погибшей рассказывают, что во время поисковых работ в Раменском районе найдены фрагменты паспорта Елены Давыдовой. По слухам, удалось восстановить часть документа.

Напомним, крушение Ан-148 "Саратовских авиалиний" произошло 11 февраля в Раменском районе Мособласти. На борту находились 65 пассажиров (среди них была и Давыдова) и 6 членов экипажа. Выжить никому не удалось. 31-летняя Елена Давыдова в последние годы жила в Москве, а на том самолете летела из столицы в Орск по работе.

Источник: "Известия Мордовии".