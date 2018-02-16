Капитан "Црвены Звезды": "Поговорили с Васиным о прошлом и о выступлении за "Мордовию"

Бывший игрок "Мордовии" Митчелл Дональд, ныне выступающий за "Црвену Звезду" и являющийся там капитаном, рассказал о противостоянии с ЦСКА в 1/16 финала Лиги Европы. В первом матче в Сербии "Црвена Звезда" и ЦСКА сыграли вничью – 0:0.

После матча Дональд пообщался с защитником армейцев Виктором Васиным, с которым вместе играл в "Мордовии". К слову, тренировал саранский клуб тогда Юрий Семин – нынешний наставник "Локомотива".

"Было здорово снова его увидеть, особенно на поле. Он очень хороший парень. А говорили мы о прошлом, вспоминали время, когда я выступал в России. К сожалению, общались мы не очень долго, поскольку оба серьезно устали после тяжелого матча.

Конечно, я знаю, что команда Семина сейчас лидирует в чемпионате России. Но в этом нет ничего удивительного. Он замечательный тренер и отличный человек. У меня связано с ним множество прекрасных моментов, произошедших во время моей работы в России. Было здорово работать с этим специалистом", - сказал Дональд.

Источник: "Известия Мордовии".