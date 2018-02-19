Тренер "Ростова": "Игры с такими соперниками, как "Мордовия", весьма приближены к плей-офф"

Главный тренер "Ростова" Григорий Пантелеев подвел итоги двух матчей с "Мордовией". Поединки прошли в Саранске и закончились в пользу гостей – 3:2 и 4:2.

"В целом, понятное дело я доволен, мы хорошо побились. Плей-офф уже не за горами, а игры с такими соперниками весьма приближены к плей-офф. Хороший опыт для нас. В первой игре мы выстояли, на одну больше забросили, тоже молодцы, но субботняя игра мне не совсем понравилась, возможно, потому, что ребята были немного закрепощены, волнение присутствовало, причем, как мне показалось, со стороны обеих команд. Вчера нам чуть больше повезло.

Первое место по итогам регулярного чемпионата? А я не знаю, что в нашей ситуации дает 1-е место. Ну да, в плей-офф оно дает преимущество своей площадки, а что ты выигрываешь? Медали же все равно по итогам плей-офф даются", – приводит слова Пантелеева пресс-служба "Мордовии".

Источник: hcmordovia.ru