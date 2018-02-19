Житель Мордовии сорвался с крыши вниз головой, но в больницу обращаться не стал

Житель Кочкуровского района Мордовии получил травму головы при падении с крыши своего дома. Как стало известно, 52-летний мужчина ремонтировал кровлю, оступился и полетел вниз.

Впрочем, мужчина не придал значения полученным повреждениям. За помощью к медикам он обратился лишь тогда, когда ему стало хуже. Родственники отвезли пострадавшего в Саранск. Там у пострадавшего диагностировали ушиб головного мозга.

Как сообщалось ранее, в Мордовии вынесли приговор преступнику, который обвинялся в избиении пожилого мужчины. Рецидивист из Дубенского района Иван Макулов приговорен к 2 годам и 3 месяцам колонии особого режима.

Источник: "Известия Мордовии".