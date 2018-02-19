Житель Саранска прогулял в кафе и ресторанах 45 тысяч рублей, украденные у приятеля

В Саранске был задержан 38-летний ранее судимый мужчина, который обокрал своего же приятеля. Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, преступник обналичил с карты знакомого 45 610 рублей.

Выяснилось, что вор был в гостях у своей будущей жертвы. Хозяин купил алкоголь для душевной посиделки, а рецидивист тем временем запомнил пин-код банковской карты своего знакомого, когда тот расплачивался за покупку. Позже преступник украл кредитку и несколько раз оплачивал чужими деньгами свои посиделки в кафе.

Отметим, что потерпевший лишь от полицейских узнал, что с его счета пропало более 45 тыс. рублей.

Источник: 13.мвд.рф