Грибника из Мордовии, который зарезал родного брата, посадили на 6 лет

Житель мордовского села Ельники признан виновным в причинении смерти по неосторожности. Как сообщает пресс-служба СКР по РМ, роковой инцидент произошел днем 30 сентября 2017 года. Тогда обвиняемый 52-летний мужчина вместе с 43-летним родным братом пошли за грибами. По пути родственники поссорились.

Конфликт быстро перерос в драку, в ходе которой старший брат нанес младшему удар ножом в грудь. Раненый убежал в лес, где и скончался. Его тело было найдено спустя сутки.

По приговору суда убийца проведет 6 лет в исправительной колонии строгого режима.

Источник: mordovia.sledcom.ru