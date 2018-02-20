Воспитанники реабилитационного центра "Солнышко" в РМ получили в подарок 5 комплектов компьютерной техники

В Мордовии прошла благотворительная акция, приуроченную ко дню рождения Рузаевского реабилитационного центра для несовершеннолетних "Солнышко". В рамках мероприятия представители мордовского филиала "Почты России" и республиканского профсоюза работников нанесли визит в учреждение.

Гости приехали не с пустыми руками. Они оставили ребятам в подарок пять комплектов компьютерной техники. Ее высвободили на почте в рамках проекта "Единая автоматизированная система отделений почтовой связи". Также воспитанники "Солнышка" получили в дар книги, сладости. Учреждению переданы деньги на улучшение бытовых условий детей.

Отметим, что почтовики и члены профсоюза несут шефство над реабилитационным центром вот уже 10 лет. В настоящее время в центре "Солнышко" находятся почти 50 детей в возрасте от 3 до 18 лет.

Источник: "Известия Мордовии".