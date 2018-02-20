Представители Мордовии удачно выступили на домашнем этапе Кубка России по велоспорту-ВМХ

В Саранске прошел первый этап Кубка России по велоспорту-ВМХ. Мордовские спортсмен весьма успешно выступили на этапе, а один из них, Михаил Климчак, стал победителем.

В программу соревнований вошли предварительные заезды, квалификационные заезды и финалы. По итогам двух дней определились победители и призеры.

Представитель КСШОР Михаил Климчак стал бесспорно лучшим среди юниоров. Среди девочек в возрасте 11 лет победу добыла Дарья Акишина, а Софья Рыхлицкая стала в этой возрастной категории третьей. Среди спортсменок 15-16 лет Дарья Хлуднева стала второй, а среди девочек 13-14 лет серебро взяла Майя Савина.

Обладатель Кубка России-2018 определится по итогам семи этапов.

Источник: mordovia-sport.ru