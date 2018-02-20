Новый пешеходный переход через железнодорожные пути появится в этом году в Кадошкине

В 2018 году на железнодорожной станции Кадошкино появится современный пешеходный переход через пути. Планируется, что он будет оборудован световой и звуковой сигнализацией, которая будет заблаговременно предупреждать о приближении поезда.

В конструкцию нового перехода будут включены специальные S-образные накопительные площадки и резинокордовый настил. "Накопители" дают возможность пешеходам остановиться до пересечения путей и посмотреть по сторонам.

Не забудут в Кадошкине и о людях с ограниченными возможностями. Для них на переходе планируют установить дополнительный пандус.