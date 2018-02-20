Из-за карантина по гриппу и ОРВИ в Мордовии закрыты 37 классов

В Роспотребнадзоре по Мордовии сообщили очередную статистику по распространению гриппа и ОРВИ. Так, на карантин на сегодняшний день закрыто 37 классов в 16 школах республики. Полностью приостановлен учебно-воспитательный процесс в 2 дошкольных учреждениях, частично – в 2 группах одного детсада.

Специалисты ведомства отмечают, что в целом по республике заболеваемость ОРВИ ниже уровня недельного эпидемического порога на 19,5%. Иными словами, до эпидемии в Мордовии очень далеко, волноваться не стоит.

Всего по республике за неделю зарегистрировано 4302 случая заболевания ОРВИ. В Саранске в больницы с такой же проблемой обратились 2995 жителей. Госпитализировано 86 человек, в том числе 66 детей.

Источник: 13.rospotrebnadzor.ru