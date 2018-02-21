В Саранске владелец внедорожника подал в суд из-за штрафа за нарушение ПДД в 2500 рублей

Автомобилист из Саранска принял решение бороться за свои права после того, как его оштрафовали за нарушение ПДД. Как сообщает пресс-служба Ленинского райсуда столицы РМ, водителя "Мицубиси Паджеро Спорт" наказали на 2,5 тысячи рублей за то, что он не уступил дорогу пешеходам на "зебре".

Владелец внедорожника не согласился с решением, которое принял инспектор ГИБДД. По словам водителя, когда он совершал поворот, пешеход двигался по тротуару и на проезжую часть дороги еще не вступал. Следовательно, водитель не нарушал правила.

Истину в этом деле установит суд.

Источник: leninsky.mor.sudrf.ru