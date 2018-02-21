Мордовские борцы заняли 2-е общекомандное место на всероссийском турнире "Сила России"

Борцы греко-римского стиля из Мордовии "со щитом" вернулись с всероссийского турнира под названием "Сила России". Соревнования прошли в городе Бор Нижегородской области.

В общекомандном зачете сборная региона-13 заняла второе место. В личном зачете победу одержали: Антон Плотников (48 кг), Даниил Юсупов (52 кг), Иван Архипов (85 кг) и Владислав Семенков (100 кг). Второе место занял Виталий Лысов (52 кг), третье - Ярослав Жувайкин (68 кг) и Дмитрий Чиндяйкин (68 кг).

Ранее сообщалось, что спортсмены из Мордовии отличилась на чемпионате России по спортивной ходьбе в Сочи, завоевав 4 золотые медали.

Источник: mordovia-sport.ru