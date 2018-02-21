Житель Мордовии не хотел выдавать знакомого пенсионера, который пырнул его ножом

Полицейские Торбеевского района Мордовии задержали 63-летнего местного жителя. Он обвиняется в вооруженном нападении на своего приятеля.

Как сообщили в пресс-службе республиканского МВД, конфликт между подозреваемым и 33-летним потерпевшим произошел 6 февраля. Тогда молодой мужчина гостил у пенсионера. Мужчины вели беседу, как вдруг у них начался конфликт.

Не задумываясь о последствиях, хозяин ударил гостя ножом. Лезвие пробило ему правую сторону груди. Примечательно, что пострадавший не стал обращаться в больницу, несмотря на то, что ему становилось хуже. Однако сотрудники полиции, узнавшие об инциденте, настояли на госпитализации.

Сначала пациент не говорил, кто его ранил, но полицейские вычислили нападавшего.

Источник: 13.мвд.рф