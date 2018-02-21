Представлявшая Мордовию биатлонистка Вилухина подала иск против информатора ВАДА Родченкова на $ 10 млн

Биатлонистка Ольга Вилухина, которая после ОИ-2014 в течение 2,5 лет представляла Мордовию, вместе со своими экс-коллегами по сборной России Яной Романовой и Ольгой Зайцевой подала иск о клевете против бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Сумма иска – 30 млн долларов (каждая спортсменка рассчитывает получить по 10 млн).

Напомним, Родченков стал информатором Всемирного антидопингового агентства по делу об употреблении допинга российскими спортсменами. Он уверял, что более 1000 атлетов были вовлечены в программу систематического употребления допинга.

В итоге, Ольга Вилухина была пожизненно дисквалифицирована по решению МОК 27 ноября 2017 года и лишена двух олимпийских наград, завоеванных в 2014 году.