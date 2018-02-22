В колонии №18 УФСИН Мордовии в честь 23 февраля выступили осужденные женщины

За пару дней до Дня защитника Отечества в мужской колонии №18 состоялся праздничный концерт. Заключенных радовали своим творчеством женщины, содержащиеся в исправительной колонии №14.

Как сообщили в пресс-службе УФСИН по РМ, дамы тщательно подготовились к концерту, пошили себе костюмы и провели множество репетиций. При составлении программы они постарались учесть вкусы разных зрителей.

В результате со сцены прозвучало множество стихов и песен, были исполнены танцы. Осужденные мужчины с большим восторгом приняли такой подарок к 23 февраля.

Стоит отметить, что подобные концерты к 23 февраля и 8 марта проводятся на протяжении нескольких лет.

Источник: 13.fsin.su