Жительница Москвы получила 6 лет строгого режима за распространение амфетамина в Мордовии

Жительница Москвы приговорена в Мордовии к 6 годам колонии строгого режима за сбыт психотропных веществ. Как сообщает пресс-служба СКР по РМ, 23-летняя жительница столицы решила наладить канал сбыта амфетамина в Зубово-Полянском районе. К делу она привлекла рецидивиста, с которым специально познакомилась незадолго до этого.

Мужчина согласился сотрудничать с девушкой, однако на самом деле стал сотрудничать с УФСБ России по РМ. Дальнейшие действия проходили под контролем сотрудников госбезопасности.

В итоге столичную леди задержали, когда она приехала с товаром в поселок Явас. При ней был найден амфетамин массой 1,607 грамма.

Источник: mordovia.sledcom.ru