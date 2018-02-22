В Рязанской области чуть не сгорела ехавшая в Мордовию фура с товаром на миллион

В Рязанской области прямо на трассе произошло возгорание груженой фуры "Рено". Автомобиль следовал из Москвы в Мордовию.

Как стал известно, водитель остановился на ночлег на стоянке "Одиссей" в поселке Листвянка. Ночевать дальнобойщик остался в машине, а чтобы согреться, включил обогрев кабины. Около 3 часов ночи машина загорелась. В пресс-службе местного МЧС сообщили, что пожар мог произойти из-за неисправности обогревателя.

К счастью, водитель успел выскочить из кабины и не пострадал. Пожарные вовремя прибыли по вызову и потушили пламя. Таким образом, они спасли рулоны ткани для пошива одежды стоимостью более 1 миллиона рублей.

Источник: МЧС Рязанской области