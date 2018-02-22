Охранник из Самары и его подельники сядут за решетку за попытку выбить 25 млн из жителя Саранска

Трое жителей Саранска услышали свой приговор за причинение тяжкого вреда здоровью. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РМ, один из обвиняемых работал охранником у жительницы Самары. Она как-то рассказала своему секьюрити, что ее приятель из Саранска незаконно завладел ее деньгами. Сумма оказалась внушительной – 25 млн рублей.

Охранник решил самовольно выбить деньги хозяйки из жителя РМ. Он обратился за помощью к своим двум приятелям, которые вычислили жителя Саранска и избили его металлическими стержнями. После этого они стали звонить и рассылать мужчине и его родственникам смс с угрозами.

В итоге в дело вмешалась полиция. Всю троицу задержали. Суд приговорил двоих к 4,5 годам колонии строгого режима, а третьего подельника - к 1,5 годам колонии-поселения.

Источник: prokrm.ru