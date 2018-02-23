"Мордовия" проиграла "Арарату" и заняла 14-е место на Кубке ФНЛ - 2018

Футболисты саранской "Мордовии" потерпели обидное поражение от "Арарата" на Кубке ФНЛ – 2018, который проходит на Кипре. В матче за 13-14-е места подопечные Марта Мустафина уступили со счетом 0:1. Единственный гол на 42-й минуте забил Курзенев.

Отметим, что с 31-й минуты "Арарат" играл в меньшинстве после удаления Самошникова. В концовке был удален еще один игрок столичной команды – Квеквескири. Несмотря на это, "Мордовия" не смогла забить противнику ни одного гола.

"Мордовия" – "Арарат" – 0:1 (0:1)

Гол: Курзенев, 42.

"Мордовия": Шебанов (Калюжный, 46), Стрелов (Лукьянов, 46), Лебедев (Деревягин, 24), Сабитов, Шоркин, Соболев (Жестков, 57), Зюзин (Ваганов, 46), Астафьев, Кренделев (к), Маркин (Ермаков, 75), Мухаметшин.

"Арарат": Васиченко, Попопов, Самошников, Тараканов, Кацалапов, Новичков, Давидян (Самылин, 85), Квеквескири, Хурцидзе (Мамаханов, 87), Сергеев (Воронкин, 46), Курзенев (Аванесян, 46, Тобоев, 90+).

Предупреждения: Самошников, 25; Стрелов, 32; Мухаметшин, 60; Ваганов, 62; Квеквескири, 71; Попопов, 77.

Удаления: Самошников, 31; Квеквескири, 90+.