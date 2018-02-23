Стала известна дата открытия центра выдачи паспортов болельщиков ЧМ-2018 в Саранске

В ближайший вторник, 27 февраля, в Саранске откроется центр выдачи паспортов болельщиков ЧМ-2018. Отметим, что столица РМ – единственный город-организатор чемпионата мира, где еще не открыт центр.

Центр выдачи Fan ID будет располагаться в Саранске на улице Большевистской, 30 (новое здание рядом с ТРК "Рио").

Как сообщалось ранее, в дни проведения матчей чемпионата мира по футболу в Мордовии будет ограничена продажа алкоголя. К такой мере прибегнут практически все города-организаторы мундиаля.

Источник: "Известия Мордовии".