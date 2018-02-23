В бюджет Мордовии в 2017 году поступило 22 млрд рублей от налогов

Состоялась рабочая встреча главы Мордовии Владимира Волкова и руководителя регионального управления Федеральной налоговой службы Светланой Вишняковой. Стороны обсудили вопросы налоговой политики региона-13, сообщается на сайте главы РМ.

Так, Вишнякова сообщила, что в республиканский бюджет в 2017 году поступило почти 22 млрд рублей. Это на 10,6% больше, чем годом ранее. Увеличение произошло за счет роста экономики республики, свою роль сыграло также повышение уровня налогового администрирования.

Положительная динамика по налогам отмечена и в январе 2018 года - объем поступлений в республиканский бюджет составил 106%.

В ходе рабочей встречи также обсуждались вопросы, касающиеся повышения налогового потенциала республики и улучшения социально-экономической ситуации в регионе.

Источник: e-mordovia.ru