Мордовия - в топ-10 регионов РФ по количеству семей, получивших свидетельства на жилье

Мордовия вошла в топ-10 регионов России по количеству свидетельств, выданных молодым семьям на покупку или строительство жилья в 2017 году. В общей сложности такие документы получили 675 молодых семей.

Как сообщал ранее глава Минстроя России Михаил Мень, всего в 2017 году молодым семьям РФ было выдано 14 273 свидетельства.

Как сообщалось в январе, в Мордовии на 1000 браков приходится 623 развода. При этом в неполных семьях в прошлом году осталось 1979 детей.

Специалисты отмечают, что основными причинами развода являются не только финансовые трудности, но также и отсутствие фактора духовной жизни.

Источник: "Известия Мордовии".