Спортсменка из Мордовии Елена Лашманова будет выступать в спортивной ходьбе на дистанции 50 км

Олимпийская чемпионка по спортивной ходьбе Елена Лашманова, представляющая Мордовию, летом 2018 года попробует свои силы на дистанции 50 км. Ранее Елена выступала на дистанции 20 км. Новую дисциплину Лашманова опробует на летнем чемпионате России в Чебоксарах.

"Переход на новую дистанцию немного пугает. Но только в том плане, что идти придется долго - 4 часа. Это не 1,5 часа, как на 20-ке", - рассказала спортсменка.

Как сообщалось ранее, мордовский дайвер Павел Игнатьев стал бронзовым призером Кубка России по подводному спорту. Турнир прошел в Петербурге.