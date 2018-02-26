Школьники из 6 районов Мордовии 26 февраля остались дома из-за морозов

Под конец зимы в Мордовию пришли такие лютые морозы, что в некоторых учебных заведениях приходится отменять занятия. Так, сегодня, 26 февраля, у учеников 1-4 классов школ в Атяшевском, Чамзинском, Б.Игнатовском, Дубенском, Большеберезниковском и Ардатовском районах наметился внеплановый выходной.

Отметим, что школьникам Саранска идти в школы придется.

Ранее сообщалось, что в Саранске на карантин закрыты 29 классов, из них 4 – в школе №41. В детских садах заболеваемость ОРВИ на конец позапрошлой недели составила 8,8%. В то же время радует, что эпидемии гриппа нет.