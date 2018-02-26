Ветераны ВОВ из Мордовии в мае смогут ездить по России на поездах РЖД бесплатно

В мае 2018 года ветеранам Великой Отечественной войны (в том числе из Мордовии) будет предоставлено право бесплатного проезда в поездах РЖД. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Акция будет организована в рамках празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Право бесплатного проезда можно будет получить в вагонах всех классов обслуживания (включая СВ и "Люкс") всех поездов АО "ФПК", курсирующих во внутрироссийском сообщении.

С каждым инвалидом и участником Великой Отечественной войны бесплатно может проследовать один сопровождающий. Акция будет действовать в течение всего мая этого года без ограничения по количеству поездок.