Мордовская лыжница Анастасия Седова заняла 11-е место в марафоне на 30 км в последний день ОИ

25 февраля в Пхенчхане состоялся заключительный соревновательный день. Разумеется, основное внимание было приковано к финалу хоккейного турнира, в котором сборная России в невероятно драматичном матче вырвала победу у Германии (4:3 ОТ).

Свою долю внимания получили и женские лыжи, где был разыгран комплект медалей в марафонской гонке на дистанции 30 км. Участие в гонке приняла и воспитанница КСШОР Мордовии, бронзовый призер ОИ-2018 в эстафете Анастасия Седова.

В итоге спортсменка из региона-13 показала лучший результат среди россиянок, финишировав с 11-м результатом. Победу одержала норвежка Марит Бьорген, ставшая восьмикратной олимпийской чемпионкой.