Папы Мордовии не ударили лицом в грязь во время "Одного дня без мамы"

В Ромодановской школе №1 весело и дружно отметили 23 Февраля ученики 2 "Б" класса. В торжественной обстановке учащиеся поздравили пап и дедушек с праздником, исполнили стихотворения и песни, подарили подарки, которые изготовили собственными руками.

Гостем праздника стал рядовой воздушно-десантных войск Владимир Коровин. А потом классный руководитель Наталья Вандышева предложила провести "Один день без мамы!". Для этого состоялся ряд конкурсов, в которых папам пришлось самостоятельно кормить детей завтраком, собирать в школу, помогать выполнять домашнее задание. Оказалось, что мордовским отцам все задания по плечу.

Источник: "Известия Мордовии".