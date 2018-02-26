В Мордовии в рамках подготовки к ЧМ потушили условный пожар в санатории "Саранский"

В Саранске состоялись очередные учения, приуроченные к подготовке чемпионата мира 2018 года. Напомним, что столица РМ примет 4 поединка группового этапа мундиаля.

Очередные пожарно-тактические учения проведены в здании ОАО "Санаторий "Саранский", который находится на ул. Розы Люксембург, сообщает пресс-служба республиканского МЧС. В дни ЧМ-2018 в нем будут размещаться иностранные болельщики. Целью учений являлась отработка эвакуации обслуживающего персонала и гостей санатория, а также схемы тушения объекта в случае пожара.

Согласно тактическому замыслу учений, возгорание произошло в слесарной мастерской, расположенной в подвале. До прибытия пожарно-спасательных подразделений огонь успел распространиться на площадь 20 кв.м. Кроме того, дым заполнил все этажи и угрожал здоровью людей.

Пожарные подали стволы как на тушение огня, так и на защиту смежных помещений. Из здания условно эвакуировали более 60 человек. Их разместили в ОШ №33, которая находится в 100 метрах от места "возгорания".

В работе на условном пожаре были задействованы 6 основных пожарных автомобилей и 2 штабных автомобиля, 24 человека личного состава пожарной охраны.

Источник: 13.mchs.gov.ru