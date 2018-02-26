Наставник "Тамбова": "Во втором матче с "Мордовией" горели желанием "отмазаться" за поражение"

Главный тренер "Тамбова" Андрей Лунев прокомментировал матчи с ХК "Мордовия". В первой игре "Мордовия" победила со счетом 2:0, а во втором уступила – 2:4.

"Чувствовалось серьезное напряжение в играх. Вообще все игры против "Мордовии" и "Ростова" стоят особняком по накалу, по подходу к играм. Борьба идет очень плотная. Если говорить про первый матч, то скажу, что по игре мы не проиграли, по моментам не уступили. Уступили мы только в реализации. Говорю своим подопечным то же самое, что и вам. Все голы, которые мы пропустили вчера… Мы бы на них и внимания не обращали, если бы мы свои реализовывали. Не забиваешь голов - и у обороны нет права на ошибку.

Это ни в коей мере не умаляет достоинств соперника. Они сыграли грамотно и заслуженно победили. Сегодня мы уже горели желанием "отмазаться" за вчерашнее поражение и вышли на игру с должным настроем", - приводит слова Лунева пресс-служба "Мордовии".

Источник: hcmordovia.ru