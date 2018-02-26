Из Саранска в дни ЧМ-2018 пустят дополнительные поезда в другие города-организаторы

Министерство транспорта РФ утвердило маршруты транспортного сообщения между городами-организаторами на время проведения футбольного чемпионата мира 2018 года. Как сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу ведомства, между городами пустят дополнительные поезда.

В частности, из Саранска такие поезда будут организованы в Самару, Нижний Новгород, Казань и Екатеринбург.

Напомним, что Саранск примет 4 матча группового этапа чемпионата мира – 2018.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор проверит в Саранске качество мобильной связи. Впрочем, такая процедура коснется не только столицы РМ, но и всех городов, в которых пройдут матчи ЧМ-2018.