В Мордовии пьяный водитель может сесть в тюрьму за ДТП, в котором сам и пострадал

В Рузаевке произошла очередная авария, виновником которой стал пьяный водитель. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РМ, на улице Строительная пьяный мужчина не справился со своей "Газелью", которой управлял, выехал на "встречку" и влетел в иномарку "Мицубиси-Кантер".

В результате ДТП пострадал сам виновник. Его доставили в больницу на "скорой", где осмотрели и отправили долечиваться домой.

Позже оказалось, что виновник не только был пьян, но еще и не имел при себе страховки и прав. Теперь ему грозит лишение свободы.

По этому факту проводится проверка.

Источник: gibdd.ru/r/13