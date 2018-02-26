Школьница, которую почти неделю искали в Саранске, жила у друзей в Чамзинском районе

14-летняя школьница Сабина Шарибжанова, которую несколько дней разыскивали в Саранске, благополучно вернулась домой еще в минувший четверг, 22 февраля. Как стало известно, девочка ушла из дома 17 февраля после ссоры с отцом. С тех пор ее активно искали полицейские и неравнодушные граждане.

В пресс-службе МВД по РМ сообщили, что в ходе поисков сотрудниками полиции была проделана масштабная работа. В результате полицейские нашли школьницу в Чамзинском районе. Все это время она находилась в компании знакомых молодых людей.

Ранее сообщалось, что девочка растет в достатке, воспитывается отцом и бабушкой, но, несмотря на это, уже пыталась совершить суицид.

Источник: 13.мвд.рф