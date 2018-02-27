В фан-зоне на Советской площади в Саранске можно будет посмотреть все матчи ЧМ-2018

С 14 июня по 15 июля 2018 года Советская площадь в Саранске превратится в место концентрации футбольных болельщиков. Именно здесь будет организована фан-зона для болельщиков ЧМ-2018. Здесь будут созданы все условия для комфортного и приятного просмотра матчей на большом экране. На площади организуют буфеты, бары, точки для продажи фаст-фуда.

В городской администрации уточнили, что в фан-зоне не будет скучно каждый день мундиаля. Здесь можно будет посмотреть не только 4 матча ЧМ-2018, которые будут сыграны в Саранске, но и абсолютно все поединки первенства. На площади будут вестись прямые трансляции игр из других российских городов-организаторов чемпионата мира.

Источник: "Известия Мордовии".