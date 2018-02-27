Сенатор от Мордовии считает, что США делают хуже себе, бойкотируя этап КМ по биатлону в Тюмени

Сенатор от Мордовии, экс-посол России в США Сергей Кисляк прокомментировал заявление о бойкоте этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени американскими спортсменами. Напомним, федерация биатлона США объявила бойкот в "поддержку чистого спорта и ради собственной безопасности". Таким образом, американские биатлонисты не приедут в Тюмень на этап КМ, который пройдет с 22 по 25 марта.

"Если сами США отсекают себя от участия в спортивных мероприятиях такого уровня, то им только хуже", - сказал Кисляк. Он также добавил, что России надо относиться к этому спокойнее.

Кроме сборной США, о бойкоте тюменского этапа заявила федерация биатлона Чехии.