В школах Мордовии 27 февраля из-за мороза вновь отменены занятия

Внеплановые каникулы, которые мордовским школьникам "организовала" погода, продолжаются. Напомним, 26 февраля ученики 1-4 классов школ в Атяшевском, Чамзинском, Б.Игнатовском, Дубенском, Большеберезниковском и Ардатовском районах остались дома по причине сильных морозов.

Не особо изменилась погодная ситуация и спустя сутки. По этой причине 27 февраля отменены занятия у учащихся 1-9 классов в школах Инсарского, Кадошкинского и Ковылкинского районов. А в Краснослободском, Ельниковском, Атюрьевском, Торбеевском, Зубово-Полянском, Темниковском и Тиеньгушевском районах отдыхают ученики 1-4 классов.