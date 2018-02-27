Два бойца из Мордовии примут участие в первенстве России по рукопашному бою

В городе Бор Нижегородской области завершилось первенство ПФО по рукопашному бою. Соревнования проходили в четырех возрастных группах. Участниками турнира стали и три представителя Мордовии, а всего в Бор приехали более 300 спортсменов из 10 регионов ПФО.

По итогам турнира два мордовских бойца стали призерами соревнований. Анастасия Кургаева (возрастная категория 12-13 лет) стала второй в весе до 60 кг, а Александр Рябов (16-17 лет) в аналогичной весовой категории завоевал бронзу. Оба спортсмена являются воспитанниками тренера Александра Козлова.

Таким образом, Кургаева и Рябов отобрались на первенство России. Анастасия в конце марта отправится в Ростов-на-Дону, а Александр в начале апреля поедет на турнир в Тулу.

Источник: mordovia-sport.ru