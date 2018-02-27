Жителя Ульяновска приговорили в Мордовии к миллионному штрафу за получение взятки

Кочкуровский районный суд Мордовии вынес приговор 32-летнему жителю Ульяновска. Он подозревался в коммерческом подкупе и был признан виновным.

Как сообщили в республиканской прокуратуре, обвиняемый М. Хасьянов, являющийся сотрудником ООО "Альда", летом 2017 года получил от ООО "Норовское молоко" 170 тысяч рублей за неучастие в аукционе за право аренды участка сельхозземель. За это правонарушение он заплатит штраф в размере 1 млн рублей.

Приговор был обжалован стороной защиты в Верховном Суде Мордовии, но был оставлен без изменения. В итоге приговор вступил в законную силу.

Источник: prokrm.ru