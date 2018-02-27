Мордовия в топ-10 регионов РФ по процентной доле граждан, получающих госуслуги в электронном виде

По итогам 2017 года Республика Мордовия вошла в топ-10 регионов России по процентной доле граждан, которые используют механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме. Согласно данным Росстата в Мордовии этот показатель составил 71,9%. Отметим, что плановое значение показателя на 2017 год равнялось 60%.

Показатель Мордовии - десятый результат по стране и третий по ПФО. Стоит отметить постоянный рост данного показателя за предыдущий период: в 2015 г. его значение составляло - 40,9%, в 2016 г. – 60,7%.

В 2017 году в Республике Мордовия зафиксировано около 5 млн обращений граждан за региональными государственными и муниципальными услугами в электронном виде. Чаще всего жители РМ записываются на прием к врачу (почти 4 млн обращений). При этом 84% граждан записались на прием в электронном виде.

В 2018 году на дальнейшее развитие электронного правительства в Мордовии будет направлено более 8,21 млн рублей.