В День защитника Отечества "моржи" Мордовии соревновались в проруби

В День защитника Отечества в Мордовии прошли традиционные соревнования по спортивному плаванию в проруби. Мордовские "моржи" соревновались на двух дистанциях: мужчины – 25 метров, женщины – 12,5 метров.

Среди женщин лучшие результаты показали Майя Сидорова, Мария Софронова, Галина Барцаева, Лариса Павловская. Среди мужчин – Василий Каргин, Михаил Каргин, Александр Прытков и Виктор Исаков.

Были среди спортсменов и наиболее отличившиеся. Так, сотрудница Дома народного творчества РМ Валентина Чичамкина проплыла мужскую дистанцию 25 метров, а священнослужитель Андрей Поляков проплыл две дистанции по 25 метров.

Следующие соревнования "моржей" состоятся 11 марта и будут посвящены празднику 8 Марта.

Источник: "Известия Мордовии".