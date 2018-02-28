Мордовский легкоатлет побил 2 личных рекорда на первенстве России по многоборью

Легкоатлет из Мордовии Кирилл Рудаков стал участником первенства России по многоборью в помещении, которое прошло в Смоленске. Спортсмен из региона-13 выступал в группе юниоров, набрал в семиборье 4676 очков и занял 6-е место. Вместе с тем, Кирилл выполнил норматив кандидата в мастера спорта.

Личные рекорды Рудаков установил в беге на 60 м с барьерами и в прыжках с шестом, преодолев планку на высоте 3,30 м.

Как сообщалось ранее, в городе Бор Нижегородской области завершилось первенство ПФО по рукопашному бою. Соревнования проходили в четырех возрастных группах. Участниками турнира стали и три представителя Мордовии.

Источник: mordovia-sport.ru