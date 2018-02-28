Посол Саранска Станислав Дужников: "В Мордовии без пяти минут все готово к ЧМ-2018"

Посол Саранска как города-организатора ЧМ-2018, артист театра и кино Станислав Дужников принял участие в церемонии открытия центра выдачи паспортов болельщика. Мероприятие состоялось в столице Мордовии 27 февраля.

"Как посол подтверждаю, что в Саранске без пяти минут все готово к чемпионату и принятию гостей. Утром я был на стадионе "Мордовия Арена", посмотрел на поле, побывал в раздевалках. При мне там установили последнюю душевую кабину. В апреле на стадионе состоится первый тестовый матч. Уверен, он пройдет на высоком уровне", - сказал Дужников, комментируя готовность города к мундиалю.

Источник: "Известия Мордовии".