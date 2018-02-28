18-летнего жителя Мордовии приговорили к 2,5 годам колонии за жестокое избиение знакомого из соцсети

В Мордовии вынесли приговор 18-летнему жителю Лямбирского района. Парень признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Как сообщили в пресс-службе регионального Следкома, инцидент произошел вечером 25 ноября 2017 года. Тогда осужденный переписывался в соцсети "ВКонтакте" с 16-летним жителем Саранска. Между молодыми людьми произошла ссора.

Парни решили встретиться "в реале", чтобы продолжить выяснение отношений. В тот же вечер парни "забили стрелку" на одной из улиц в столице РМ. В ходе произошедшей ссоры осужденный нанес подростку бейсбольной битой несколько ударов по голове.

Суд приговорил нападавшего к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Источник: mordovia.sledcom.ru