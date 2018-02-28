В Мордовии к борьбе с паводком привлекут самолет и 18 беспилотников

Поскольку уходящая зима получилась в Мордовии практически бесснежной, то и масштабы весеннего паводка, очевидно, будут незначительными. Об этом было сказано на координационном совещании с руководителями территориальных структур федеральных органов власти.

Начало паводка в Мордовии ожидается в 20-х числах марта. Высота снежного покрова в республике сейчас незначительная. Плотность снега и запасы воды в нем также существенно меньше тех показателей, которые обычно бывают к концу зимы.

Впрочем, Мордовия все равно активно готовится к последствиям паводка. Мобилизовано 3769 человек личного состава, 763 единицы автотехники, 1786 моторных лодок, а также 1 самолет и 18 беспилотных аппаратов.

Источник: "Известия Мордовии".