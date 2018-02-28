Мордовской лыжнице Анастасии Седовой предложили выйти замуж в аэропорту по возвращении с ОИ-2018

Мордовская лыжница Анастасия Седова получила предложение руки и сердца сразу по возвращении в Москву из Пхенчахана, где она принимала участие в зимних Олимпийских играх. В СМИ появились видеокадры со встречи олимпийской сборной России.

В какой-то момент на видео появляются два молодых человека, один из которых делает предложение Седовой, а другой – ее напарнице по команде Анне Нечаевской. Обе девушки ответили согласием. В то же время имена женихов российских лыжниц остаются в тайне.

Напомним, Седова на ОИ-2018 завоевала бронзу в эстафете в составе сборной России в Пхенчхане. На дистанции 10 км свободным стилем она показала 8-й результат. В скиатлоне Седова стала 12-й, в марафоне - 11-й.