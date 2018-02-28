Тяжелоатлеты Мордовии завоевали 3 золотых медали на первенстве России среди юношей и девушек

Юные тяжелоатлеты Мордовии завоевали 3 награды на первенстве России среди спортсменов до 18 лет. Соревнования прошли в Туле, участие в них приняли около 400 тяжелоатлетов из 58 регионов России.

В пресс-службе Минспорта РМ сообщили, что наш регион на соревнованиях представили воспитанники комплексной СШОР. Трое из них - Евгения Гусева, Дамир Морозкин и Илья Лунин завоевали золотые медали. Результатом Гусевой (весовая категория 69 кг) в рывке стало 93 кг, в толчке – 113 кг, сумма двоеборья - 206 кг. Дамир Морозкин в той же весовой категории в сумме поднял 271 кг. Илья Лунин (весовая категория 77 кг) набрал 279 кг.

Источник: mordovia-sport.ru