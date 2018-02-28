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Мордовский лыжник Артем Мальцев выиграл соревнования для спортсменов, не получивших допуск на ОИ

Мордовский лыжник Артем Мальцев выиграл соревнования для спортсменов, не получивших допуск на ОИ

Лыжник из Мордовии Артем Мальцев стал победителем мужской гонки на 15 км свободным стилем, которая прошла на открытых всероссийских соревнованиях в Архангельской области. Спортсмен из региона-13 финишировал с результатом 35 минут 38 секунд. Отметим, что позади Мальцева остались многие именитые спортсмены, в том числе трехкратный серебряный призер Олимпиады в Сочи Максим Вылегжанин, занявший второе место. Замкнул тройку лучших Петр Седов.

Соревнования в Архангельской области являются альтернативными для спортсменов, не получивших приглашения на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане от МОК. Всего в турнире принимали участие 920 спортсменов, в том числе иностранцы, также не получившие приглашение на ОИ.

Источник: "Известия Мордовии".