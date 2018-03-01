Учащийся саранской школы №24 представит Мордовию на конкурсе "Ученик года" в Ульяновске

Десятиклассник саранской школы №24 Кирилл Хоркин выиграл республиканский конкурс "Ученик года". Теперь юноша будет представлять Мордовию на аналогичном межрегиональном конкурсе, который пройдет в марте в Ульяновске.

Борьба школьников на республиканском конкурсе была напряженной. За победу боролись 22 школьника. Они соревновались в творческих и интеллектуальных конкурсах. Свою ближайшую оппонентку, Карину Зинченко из Торбеева, занявшую второе место, он опередил лишь на 0,5 балла.

"Без везения не обошлось. Но я старался, ведь на кону стоял престиж школы, города. Я не мог ударить в грязь лицом»", - заявил Кирилл.

Источник: "Известия Мордовии".